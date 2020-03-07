مصر | المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقتل مواطن في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقتل مواطن في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بالتجمع الخامس، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بقتل مواطن بحلوان.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

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وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين هم " حامد. أ"، و"أنور. ح"، و"محمد. ح"، و"إسلام. م"، و"محمد. أ"، و"أحمد. أ"، و"جمال. ع"، و"محمود. م"، و"عبد الله. أ".

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجني عليه "عصام. ي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "شوم، مطاوي، سنج، عصي"، وانتظروه في المكان والزمان الذي أيقنوا عبوره فيه.

وما أن شاهدوه حتى انقضوا عليه وأسقطوه أرضًا وسحلوه داخل جراج مملوك لأحد المتهمين، وتناوبوا على ضربه، مما أدى لإصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.