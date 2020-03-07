مصر | السجن 6 سنوات لمتهم وبراءة آخر في حيازة "هيروين" بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 سنوات لمتهم وبراءة آخر في حيازة "هيروين" بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، متهما بالسجن 6 أعوام وتغريمه 100 ألف جنيه، وبراءة آخر لاتهمهما بالإتجار في الهيروين بمدينة نصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، كما جاء في أمر الإحالة وهم: "محمد ص" عامل ويبلغ من العمر 31 عاما، ومقيم في 10 شارع السكة البيضاء بالعباسية، و"خالد. ص" محبوس 25 عاما، مقيم في العباسية، وتبين أنهما في غضون 2019 حازا بقصد الإتجار، جوهرًا لمخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد محمد محمود عبدالله، معاون مباحث بقسم شرطة ثان مدينة نصر، بأنه في غضون 2019، حال مروره الأمني وردت إليه معلومات من أحد مصادره مفادها إتجار المتهمين في المواد المخدرة فانتقل إلى مكان تواجدهما.

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وعندما توجه لهما قاما بإلقاء حقيبة أرضًا وفر هاربًا وبالتقاطة تبين أنها حقيبة بلاستيكية تحوي لفافات لجوهر الهيروين المخدر، فتمكن ضابط الشرطة من ضبطهما وبتفتيشها عثر بحوزتهما على مبلغ مالي.