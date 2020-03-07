مصر | السجن 7 سنوات لجزار متهم بضرب زوجته حتى الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 7 سنوات لجزار متهم بضرب زوجته حتى الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، المتهم "عصام. ع" جزار بالسجن لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بضرب زوجته واحتجازها ما أدى إلى وفاتها بالسلام.

وأسندت النيابة للمتهم، وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، أنه ضرب عمدا المجني عليها آية محمد، زوجته، بأن احتجزها بالعين السكنية محل سكنهما وقام على إثر وجود خلافات زوجية فيما بينهما بالتعدي عليها ضربًا.

وكال المتهم لها عدة ضربات بمناطق متفرقة من جسدها بيده وقدمه وعصا خشبية، ولم يقصد من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أن ذلك الضرب أفضى إلى موتها، كما أحرز من دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية، عصا خشبية، وهي أداة من أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. Advertisements وشهد والد المجني عليها، محمد سيد بأن نجلته المجني عليها المتوفية أبلغته بقيام المتهم باحتجازها بالعين محل سكنه وتعدي عليها ضربا محدثا ما بها من إصابات بمناطق متفرقة من جسدها مستخدما سلاح أبيض عصا خشبية قاصدًا من ذلك إحداث إصابتها.