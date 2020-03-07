أخبار مصر | 3 بروتوكولات لـ"صناع الخير" بحضور وزيري القوى العاملة والتضامن

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، مراسم توقيع 3 بروتوكولات للمبادرات التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير.

المبادرة الأولى "نبض حياة"، جاءت لعلاج مرضى القلب، والثانية "لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض القلبية، والمبادرة الثالثة "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية.

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وحضر التوقيع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق، ونخبة من كبار الفنانين والرياضين والشخصيات العامة، وقيادات وخبراء العمل الأهلي وممثلي الجمعيات والمؤسسات التنموية.

كما قاما الوزيرين بتكريم سفراء مؤسسة صناع الخير من العلماء والفنانين والرياضين من ضمنهم الفنانة بشرى والكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم.

وجاء ذلك على هامش إطلاق المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير.