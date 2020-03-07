أخبار مصر | "القوى العاملة": تخصيص أماكن لـ"صناع الخير" بالمحافظات لخدمة الأكثر احتياجا

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم السبت، المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير 2020، وذلك تحت عنوان: "نبض حياة"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وجاء ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، ونخبة من كبار الفنانين والرياضين والشخصيات العامة، وقيادات وخبراء العمل الأهلي وممثلي الجمعيات والمؤسسات التنموية.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" كان هدفها الأساسي أن كل مواطن على أرض الوطن يحيا "حياة كريمة" والتي بدأت بالقرى الأكثر احتياجا انطلاقا إلى الأقل.

وأعلن سعفان، تخصيص مكان لمؤسسة صناع الخير، بكل مديرية للقوى العاملة في 27 محافظة، تقوم بدورها الفعال، فضلا عن متطوعين من العاملين بالقوى العاملة، مؤكدا أننا نحتاج إلى توسيع دائرة عمل المؤسسة ليشمل كل مواطن في مصر، إيمانًا منا بدورها الفعال الذي تقوم به في خدمة المجتمع المصري كشريك أساسي في التنمية.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة السابق بجهود كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب، وعمل مبادرات أسهمت في تقليل معدل البطالة من 13.2% في عام 2013 إلى أن وصلت 8% في الربع الأخير من 2019، مشيرا إلى أننا نسعى من أجل تقليل هذه النسبة طبقا للمعدلات العالمية واستراتيجية 2030.

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وقال، إن مؤسسة صناع الخير طلبت منا التواجد معها في مبادرات سابقة، ولم تتأخر "القوى العاملة" عن تلبية النداء، وشاركت في أكثر من محافظة ومكان بدءًا من العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر بجبل الجلالة بمحافظة السويس، ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة والتعاون مع المؤسسة.

وقال مصطفى زمزم، إن مؤتمر العام الحالي يأتي في وقت اقترب فيه عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة إلى مليون مواطن غير قادر، قدمت لهم المؤسسة وبالمجان تماما خدمات إنسانية متنوعة وذات جودة منها، مساعدة أكثر من 620 ألف مواطن في عشر محافظات مختلفة في التحقق من إصابتهم بفيروس "سي" عبر مبادرة "اطمن على نفسك" لمواجهة فيروس "سي".

وتابع، أنه تم أيضا دعم أكثر من 80 ألف للحصول على علاج فيروس "سي" بالمجان عبر العلاج على نفقة الدولة، وتوقيع الكشف على عيون 200 ألف مواطن من خلال قوافل مبادرة "عنيك في عينيا" في القرى الأشد احتياجا بمحافظات الجمهورية المختلفة وخاصة المناطق الحدودية.

وتم إجراء ما يقارب 22520 عملية جراحة عيون مختلفة تنوعت بين إزالة مياه بيضاء، وزرقاء، وشبكية، وظفرة، وصولا إلى إجراء عمليات زرع القرنية، فضلا عن تسليم 65 ألف نظارة وأكثر من 102 ألف عبوة قطرات دوائية بالمجان تماما.

شهد المؤتمر إطلاق 3 مبادرات إنسانية جديدة هى"نبض حياة" لعلاج مرضى القلب و"لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض الجلدية، و"طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية وخاصة من مرضى السك، وتم خلال المؤتمر تنصيب الفنان أحمد فلوكس سفيرا لمبادرة طاقة نور لعلاج مرضى الشبكية والكابتن شوقي غريب سفيرا لمبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب والفنانة هيدي كرم سفيرا لمبادرة "لمسة خير" كما تم تكريم عدد من الوزراء والمحافظين والفنانين.