أخبار مصر | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

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Yalla shoot plus، ويشهد ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول لقاء ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي yalla shoot مع فريق بورنموث في إفتتاح الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى ليفربول لتجاوز الهزيمة السابقة ضد واتفورد بنتيجة 3-0 خلال الجولة الماضية، والعودة للانتصارات مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التوقيتات التالية: 14:30 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبغداد، 16:30 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 13:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 12:30 بتوقيت جرينتش.