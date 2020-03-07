أخبار مصر | وزيرة التضامن: فخورة بجهد الشباب في قيادة مؤسسات المجتمع المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: فخورة بجهد الشباب في قيادة مؤسسات المجتمع المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن جهد الشباب من خلال ما يقود من مؤسسات أهلية ومنها مؤسسة صناع الخير للتنمية، جهد فاعل ومؤثر في دعم شرائح غير القادرين في أنحاء الجمهورية.

وأضافت في كلمتها خلال مؤتمر مؤسسة صناع الخير للتنمية السنوي، والذي يعقد اليوم، أن أهم ما يميز الشباب الواعد الذي يقود صناع الخير، هو أنه يدرك جيدًا أن الخير صناعة مهمة وليس مهنة، وصناع الخير أهم ما يميزها أيضا هو أنها تدعم التنمية في كل محافظات مصر.

وأوضحت أهمية أن نلمس الواقع ويكون هناك تواصل بين السياسات في الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لكي نتكامل في منظومة واحدة. Advertisements وتابعت أن المبادرات السابقة لصناع الخير، تؤكد أن المجتمع المدني قوي جدا ويحمل قدرا كبيرا من العطاء والتنمية المبنية على التأثير في حياة الناس وعلى تحفيز الشباب وتعبئة الموارد المالية، وخاصة في القرى الأشد احتياجا في السعى للاستثمار في البشر، وللمؤسسة نشاط خاص وملموس في المناطق الحدودية.