أخبار مصر | اتحاد الأطباء العرب يشيد بحملة 100 مليون صحة

ناقش مؤتمر الأطباء العرب السنوي الـ45، خلال فعاليات يومه الثاني، اليوم السبت، أمراض الكبد الفيروسية، والتجربة المصرية في مكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي)، والدروس المستفادة من مبادرة 100 مليون صحة (الرئاسية) للفحص والاكتشاف المبكر للمرض، وسبل العلاج في الحالات المتقدمة.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر اتحاد الأطباء اليوم، أشاد الدكتور محمد القصاص، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب جامعة حلوان، عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في الكشف عن الأمراض، لافتا إلى أنها حققت نجاحا كبيرا.

وتوقع "القصاص" أن تعلن مصر خالية من فيروس "سي" بحلول عام 2025.

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وأشار عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أن أمراض الكبد متنوعة وأكثرها شيوعا وخطورة هي أمراض الكبد الفيروسية، والتى تنقسم لقسمين؛ الأول: الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم والتي تعد الأكثر انتشارا، والثاني؛ الفيروسات الكبدية التي تنتقل عن طريق الفم.

وأوضح أن مشكلة فيروسي "بي" و"سي" أنها تتحول لإصابات مزمنة في بعض الحالات، وقد يصل كبد المريض فيها لحالة التليف، مشيرًا إلى أن أحد أسباب الإصابة بفيروس الكبد "سي" عن طريق الدم حيث ينتقل من مريض لآخر نتيجة أي شيء يختلط بالجسم مثل الدم ومشتقاته، واستخدام أدوات حلاقة غير معقمة.

ونوه بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية، وعدم تناول الطعام الملوث، حفاظا على الصحة وعدم الإصابة بالفيروس.