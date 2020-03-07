أخبار مصر | برلماني: الدولة تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الدولة تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن الدولة المصرية تتخذ الاحتياطات اللازمة كافة؛ لمواجهة فيروس كورونا بكل أجهزتها وليست وزارة الصحة فقط.

وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أن الدولة تعمل على تأمين المواطنين من انتقال هذا الفيروس، خاصة في المعابر والموانئ البحرية والجوية، وتتخذ الإجراءات كافة مع من يشتبه فيهم في حمل المرض.

وأكد أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوة كبيرة جدا بعد أن أوفدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ووفد معها لدولة الصين الشقيقة، محملة بهدية رمزية للشعب الصيني، للإعلان عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع الحكومة الصينية والشعب الصيني في محنته.

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وأوضح أن فيروس كورونا مؤثر بصفة كبيرة في الصين، حيث ظهر فيها لأول مرة وأدى إلى شلل اقتصادي للصين والدول المتعامل معها ومصر منها.