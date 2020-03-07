أخبار مصر | وزيرة التضامن: ندعم مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: ندعم مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بما تقدمه مؤسسة صناع الخير من مبادرات ومشروعات تنموية ونجاحها على مدار السنوات الماضية لخدمة عدد كبير من المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تشجع جميع المؤسسات التنموية وخصوصا التي تعمل بالمحافظات الحدودية وهو ما قامت به المؤسسة في البحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد.

وأوضحت، أن الوزارة تدخل في شراكة مع عدد من المؤسسات ومنها مؤسسة صناع الخير في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية تحت عنوان "نبض حياة" وتحت رعاية مجلس الوزراء، حيث شهد المؤتمر حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقا، وبمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين من بينهم الكابتن أحمد حسن، الكابتن شوقى غريب، الفنانة بشرى والدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق.

ويتضمن المؤتمر إطلاق ثلاث مبادرات جديدة، هي: " نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، ومبادرة " طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية، ومبادرة " لمسة خير" لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة.