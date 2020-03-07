أخبار مصر | "التضامن": صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات سيدفع العمل الأهلي وتنمية المجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات سيدفع العمل الأهلي وتنمية المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية سيدفع العمل الخيري في مصر.

وأكدت القباج، أن الفترة القادمة ستشهد تنمية أكبر وأعلى مع انضمام القطاع الخاص مع المجتمع المدني لتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع، مشيرة إلى أن مؤسسة صناع الخير من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي عملت على دعم القرى الأكثر فقرا وإرسال قوافل طبية لعلاج الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضحت، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحملت الحكومة ٨٠٪ من تكاليفها لكن المجتمع المدني تحمل ٢٠٪ فقط لكنه يقوم بمجهود كبير في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.

وتابعت الوزيرة، أن مؤسسة صناع الخير من أوائل المؤسسات الخيرية التي توجهت الي حلايب وشلاتين ووصلت إلى قرى على الحدود السودانية.

Advertisements

وأضافت القباج، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ستحقق تغييرا جذريا في المجتمعات الفقيرة لقديمهم خدمات كثيرة يحتاجها بالإضافة للتوعية المجتمعية.

وأشارت، إلى أن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير الثلاث والتي يبدأ تطبيقها في القرى الأكثر احتياجا والتي يتجاوز نسب الفقر بها ٧٠ ٪.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية تحت عنوان "نبض حياة" وتحت رعاية مجلس الوزراء، حيث شهد المؤتمر حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقا، وبمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين من بينهم الكابتن أحمد حسن، الكابتن شوقي غريب، الفنانة بشرى والدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق.

ويتضمن المؤتمر إطلاق ثلاث مبادرات جديدة، هي: "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، ومبادرة " طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية، ومبادرة " لمسة خير" لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة.