أخبار مصر | الأزهر يهنئ المرأة بيومها العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يهنئ المرأة بيومها العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأزهر الشريف، اليوم السبت، بالتهنئة لكل امرأة (أما وبنتا وزوجة وأختا) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي تحل ذكراه في 8 مارس كل عام.

وقال الأزهر، في بيان: إن الإسلام أول من أنصف المرأة وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، وأول من منحها ذمة مالية مستقلة، وأن تعاليم الإسلام كانت أول ثورة لتحرير المرأة في التاريخ. وأكد أن الإسلام كرم المرأة وخلصها من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها كإنسان كامل الأهلية، كما حرَّم عادات تعارفت عليها بعض المجتمعات في زمانها كالبغاء والوأد والحرمان من الميراث وغيرها من مظاهر العنصرية والتمييز ضد المرأة. Advertisements

وأضاف أن المولى -عز وجل- أنزل سورة كاملة في القرآن الكريم -سورة النساء- معظمها للحديث عن أحكام المرأة وحقوقها، وعبر عنها نبي الإسلام محمد ﷺ بأن "النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ".

وشدد الأزهر، على ضرورة العمل لتغيير النظرة النمطية الخاطئة نحو المرأة في بعض المجتمعات التي تنظر إليها على أنها أقل من الرجل.

كما أشاد الأزهر بكل امرأة سعت للعمل على نهضة المجتمع ورسم صورة صحيحة عّن ذوات جنسها، وبكل شخص أو مؤسسة قامت بخلق مبادرات مجتمعية لتمكين المرأة ورفع مستوى الوعي بأهمية مشاركتها في كافة مناحي الحياة.

وطالب الأزهر بتعظيم دور المرأة في المجتمعات العربية، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام قبل أن تعرفها المنظمات الحقوقية في العالم.