أخبار مصر | عاجل.. تأجيل مؤتمر "اقتصادية قناة السويس" بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل مؤتمر "اقتصادية قناة السويس" بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، قرار الهيئة بتأجيل المؤتمر الاقتصادي الدولي "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور الاستثمار" والذي كان مقررا انعقاده في الفترة من 21-22 مارس الجاري.

وقال المكتب، في بيان اليوم السبت: إنه رغم تطلع الهيئة واستعدادها إلى تنظيم المؤتمر لعرض تطورات العمل بالمنطقة وإبراز فرص الاستثمار، إلا أنه تم تأجيل المؤتمر، بسبب المخاوف الدولية المتزايدة والمتعلقة بفيروس كورونا (Covid-19)، التي أدت إلى إلغاء وتأجيل العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية.