أخبار مصر | غدًا.. "اقتصادية النواب" تناقش القراءة النهائية لمشروع قانون البنك المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "اقتصادية النواب" تناقش القراءة النهائية لمشروع قانون البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن اللجنة سوف تستأنف اجتماعاتها غدًا الأحد، برئاسة أحمد سمير، للقراءة النهائية على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المقدم من الحكومة، تمهيدًا للانتهاء منه وإدراجه في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن اللجنة سوف تناقش في اجتماعاتها، يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري، عددا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة التي يتضمنها جدول أعمال اللجنة، وكذلك المنح والاتفاقيات التي تبرمها الدولة ويتم التصديق عليها من قبل الرئيس السيسي.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الأحد، ولمدة ثلاث أيام متتالية، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.