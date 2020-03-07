أخبار مصر | انطلاق المؤتمر السنوي لـ"صناع الخير" بحضور وزيري القوى العاملة والتضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المؤتمر السنوي لـ"صناع الخير" بحضور وزيري القوى العاملة والتضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل، المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية تحت عنوان "نبض حياة"، وتحت رعاية مجلس الوزراء.

وشهد المؤتمر حضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر سابقا، وبمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين من بينهم الكابتن أحمد حسن، الكابتن شوقي غريب، الفنانة بشرى.

يذكر أنه سيتم خلال المؤتمر، إطلاق ثلاث مبادرات جديدة، هي: "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، ومبادرة "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية، ومبادرة "لمسة خير" لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة.