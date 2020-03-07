«الوزير» يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من «القاهرة – أسوان» الصحراوي الغربي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق «القاهرة – أسوان» الصحراوي الغربي، وهي المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230كم، حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

بدأت الجولة بتفقد كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، ثم قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاع لسرعة الإنجاز، والتقى الوزير بالعاملين والمهندسين، وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

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وكان في استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في القطاع السابع من المشروع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات (3 حارات) في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني (2 حارة) لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، لافتًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملا صناعيًا «5 كباري و16 نفقًا».

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الجولة أن هذا الطريق سيكون حرًا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية»، و«القاهرة – السويس»، و«شبرا – بنها» الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، وأنه سيكون جزءًا من محور «القاهرة /كيب تاون»، مضيفًا أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري في مصر.

وأوضح أنه بخصوص المشروع القومي للطرق فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى. 30.5 ألف كم.

وزير النقل يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوى الغربى

وزير النقل يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوى الغربى

وزير النقل يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوى الغربى