شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلفاوي» يرد على متابع عبر عن قلقه بسبب مباراة الأهلي بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع نبيل الحلفاوي، فوز النادي الأهلي على صن داونز الجنوب افريقي في أياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. ورد«الحلفاوي»، على تعليق أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»، عن قلقه من المباراة، ليطمئنه قائلاً: «سنصعد إن شاء الله».

تعليق الحلفاوي

يذكر أن يخوض الأهلي مواجهة صن داونز الجنوب افريقي اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي في تمام الساعة الثااثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وكان المارد الأحمر حقق الفوز على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد، عن طريق اللاعب التونسي«علي معلول»، ويبحث الأهلي، اليوم عن حسم تأهله من بريتوريا.