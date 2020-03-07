شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في الساعات الأولي من صباح السبت بزيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبى للركاب القادمين إلى البلاد وذلك في إطار المجهودات المكثفة من كل مؤسسات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

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وخلال الجولة شهد سيادته إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي على الركاب فور وصول إحدي الرحلات إلى المطار. واطمأن على الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما أكد «منار» ضرورة الالتزام بالتدقيق الطبى الإجبارى لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالإضافة إلى جميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية، ووجه سيادته العاملين بضرورة الالتزام بتطبيق أعلي درجات الإجراءات الاحترازية الوقائية في التعامل مع الركاب والمتابعة الدقيقة لكل الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار.

وحث الوزير على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين العاملين بمطار القاهرة الدولى والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان مؤكدًا على أن وزارة الطيران تسعي إلى رفع مستوى الوعى الصحى والوقائى لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة مع الاستمرار في رفع درجات الاستعداد القصوي لمواجهة هذا الفيروس وتكثيف كافة الجهود مع الجهات المعنية فضلاً عن متابعة ما يستجد من مواقف أول بأول لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.