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شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد تودع الفدائية زينب الكفراوي إلى مثواها الأخير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيع أهالي بورسعيد، اليوم السبت، جنازة الفدائية زينب الكفراوي، إحدى أبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على بورسعيد عام ١٩٥٦ والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة، في المركز الطبي العالمي بعد صراع مع المرض.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة بمسجد عبدالرحمن لطفي عقب صلاة الظهر، تقدم المشيعون اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب وأسرة الفقيدة وعدد من أهالي بورسعيد، دفن جثمان الفقيدة بمدفن أسرتها في مقابر بورسعيد القديمة.
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