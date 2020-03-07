شكرا لقرائتكم خبر عن مصير المصري العائد من صربيا بفيروس «كورونا».. وزيرة الصحة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة عن مصير المصري العائد من صربيا الذي تم الإعلان عن إصابته بفيرس «كورونا»، من خلال بيان لها حيث قالت: «فيما يخص الحالة التي تشخيصها والإعلان عنها لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عام عائدًا من صربيا مرورًا بفرنسا ترانزيت، تم نقله إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للمخالطين».

وأضافت: «وحالة الشخص الأجنبي التي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي حاليًا بمستشفى العزل يتلقى الرعاية الطبية وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته».

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واستطردت وزيرة الصحة: «وأؤكد استمرار تطبيق إجرارءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم والتي يبلغ عددهم أكثر من 2500 شخص كإجراء احترازي، حيث لم يتم الاشتباه في أي حالة منهم بالإصابة بفيرس الكورونا حتى الآن».

وأوضحت: «أول حالة كانت لشخص أجنبي كان حامل للفيرس وتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم إجراء تحليل pcr من وزارة الصحة وبأشراف منظمة الصحة العالمية عدة مرات متتالية آخرها بعد انقضاء 14 يوم داخل الحجر وكانت النتائج جميعها سلبية وغادر الحجر الصحي.

وتابعت: «وأؤكد مجدددًا أنه سيتم الإعلان عن أي إصابة بفيرس كورونا المستجد فور التأكد من إصابتها بكل شفافية وطبقًا للوائح الصحية الدولية وبالتنيق مع منظمة الصحة العالمية».