شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج أغسطس المقبل.. وهذه أبرز فعالياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا مع ممثلي الوزارات والجهات المشاركة في التنسيق للمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، لمناقشة ما يمكن تقديمه للمصريين بالخارج من خدمات خلال المؤتمر المزمع انعقاده، أغسطس المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على خروج المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالنتائج المرجوة للمصريين بالخارج.

وأكد «فهمي» إدراك القيادة السياسية في المرحلة الراهنة لأهمية دور المصريين في الخارج في خدمة أهداف التنمية المستدامة وضرورة الاستفادة من طاقاتهم، وتثمن دورهم، مشيرا إلى أن الوزارة تحمل على عاتقها ما يتعلق بدورها في رعاية المصريين بالخارج، وصولا إلى دمجهم في خطط تنمية الدولة؛ وانطلاقا من تلك المسئولية تعمل وزارة الهجرة على التنسيق مع كافة الجهات لتقديم الرعاية المناسبة للمصريين في الخارج، وتلبية كافة طلباتهم وتقديم التيسيرات الممكنة لهم.

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وأضاف مساعد وزيرة الهجرة، أن المؤتمر سيشهد حضورًا لممثلي وزارات ومؤسسات الدولة لتلقي المقترحات والرد على استفسارات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية التي سيتم تنظيمها على هامش المؤتمر، حيث يتم إطلاق كأس الجاليات المصرية بالخارج والذي يتضمن إقامة مباريات في الكرة الخماسية بين أبناء الجاليات المصرية بالخارج، فضلاً عن مسابقة الألعاب الإلكترونية، التي تهدف الوزارة من خلالها ربط أبناء الوطن في الخارج بعضهم ببعض وبوطنهم الأم.

ناقش الاجتماع فتح حسابات بنكية للمصريين المقيمين بالخارج، في بعض الدول التي يمكن فتح فروع للبنوك الوطنية بها، حيث قامت تلك البنوك بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك في منطقة الخليج العربي لاستضافة مندوبين من البنوك المصرية لتيسير فتح الحسابات للمصريين في تلك الدول، هذا فضلا عن أن بعض القنصليات المصرية في منطقة الخليج تستضيف مندوبين من البنوك الوطنية في بعض الاحيانً لإنهاء المعاملات البنكية للمصريين في تلك الدول.

كما استعرض الاجتماع التخفيضات التي تتيحها وزارة السياحة على تذاكر دخول بعض الاماكن السياحية والأثرية، وكذا البرامج والتسهيلات والعروض السياحية التي يتم تقديمها للمصريين المقيمين في الخارج.

وفي السياق ذاته، أبدى ممثلو المؤسسات الحكومية المشاركة، استعدادهم للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج، وتذليل العقبات التي تواجههم، سواء ما يتعلق بالجوازات أو التجنيد، وكذلك استخراج بطاقة الرقم القومي، والأوراق الرسمية، والإعفاءات الجمركية، التي يمكن للمصري بالخارج الاستفادة منها لدى عودته للبلاد، وكذلك إتاحة حجز الأراضي الصناعية إلكترونياً، وفرص إشراك المصريين بالخارج في الاستثمار في المناطق المختلفة بمصر.

وفي نهاية اللقاء، أوضح اللواء مازن فهمي، أنه سيتم مناقشة كافة المقترحات التي تقدم بها ممثلو الوزارات والمؤسسات المشاركة في الملتقى الثاني للكيانات المصرية بالخارج، وتنسيق الجهود لتنفيذها بصورة مشرفة تليق بالمصريين بالخارج، وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لتسويقها في أوساط المصريين في الخارج الراغبين في استثمار أموالهم في مشروعات انتاجية داخل وطنهم الأم.