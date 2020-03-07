شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الرحمي يعطي إشارة البدء لفعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الرحمي، محافظ الغربية، عن بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة الغربية، تحت عنوان «نحن الأكثر إنتاجًا» يأتي هذا الأسبوع في إطار المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة» التي تنفذها وزارة الهجرة وتمتد فعاليات الأسبوع من السبت الموافق 7 مارس إلى الخميس 12 مارس 2020.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة افتتاح أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني والتي أقامت بمركز المؤتمرات في جامعة طنطا بحضور كل من الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، واللواء هنري ايميل، رئيس الإدارة المركزية للهجرة غير الشرعية، ممثلا عن وزيرة الهجرة، والأستاذة شروق زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT.

وتضمنت الاحتفالية تكريم المحافظ لمجموعة من شباب التعليم الفني لإنجازاتهم المميزة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، كما تضمنت الجلسة كلمة افتتاحية من الدكتور طارق رحمي والذي أعرب عن سعادته بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية وهيئات الحكومة المصرية وكيانات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لحماية وتوعية أبنائنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتقدم بالشكر والتقدير لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT لتنظيم فعاليات هذا الأسبوع، والذي سيضم مجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية والمهنية لإعداد الشباب لسوق العمل وتشجيعهم على المهن الحرفية وزيادة الإنتاج، وتدريب الشباب الراغب في بدء مشروعات على مبادئ ريادة الأعمال والحرص على الربط بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة.

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يقدم البرنامج مجموعة من التدريبات المتقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريفهم بالتقنيات الحديثة وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم والتسويق الإلكتروني لمنتجاتهم بشكل احترافي على يد نخبة من الخبراء المشاركين أملاً في خلق نماذج ناجحة يحتذي بريادتها شباب محافظة الغربية.

وأضاف محافظ الغربية قائلا: «يأتي هذا الأسبوع في ضوء التعاون البناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظة الغربية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في 12 محافظة مختلفة حول الجمهورية وسوف تختتم فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي للشباب، الخميس 12 مارس في مركز المؤتمرات بجامعة طنطا بحضور معالى الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج.

و قام الدكتور خالد حبيب، استشاري التطوير المؤسسي ببرنامج TVET EGYPT بإلقاء خطبة تحفيزية للشباب مع رسم صورة متكاملة للفرص المتاحة في سوق العمل وما يحتاجه الشباب من كفاءات ومهارات ليصبح مؤهلا لاحتياجات سوق العمل. وقد أعقب الجلسة الافتتاحية عقد مائدة مستديرة حضرها أكثر من 30 ممثلا من الجهات الشريكة وقد أدار د. خالد حبيب الحوار لمناقشة التحديات والأدوار التي يمكن أن تلعبها كل جهة من الجهات والتوافق على خطة عمل مشتركة لاستدامة الجهود وتحقيق النتائج المرجوة في دعم وتنمية شبابنا.

من جهته، أشار اللواء هنري اميل إلى حرص وزارة الهجرة على استدامة حملة مراكب النجاة لتكون ضمن استراتيجية عمل الحكومة ٢٠٣٠ وتتخذ من التوعية مدخلا للترويج لفرص العمل وبدائل الهجرة الآمنة للشباب بالتعاون مع الشركاء وتشبيك الجهود لتوفير فرص تدريب وتطوير للمهارات وتسويق لمنتجات المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن وزيرة الهجرة ستقدم عددا من المفاجآت السارة للشباب في ختام الأسبوع التدريبي الذي يتم بالتعاون مع محافظة الغربية وTVET egypt.

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة

بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة