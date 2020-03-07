شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تُلغي رحلاتها إلى الكويت (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان لها، السبت، على حسابها في «تويتر»: «بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع تعتذر الشركة الوطنية مصرللطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر».

وأضافت الشركة: «ترجو مصر للطيران من عملائها الكرام الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم زيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعنا الإلكتروني http://egyptair.com لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية الكول سنتر على رقم ١٧١٧ من أي موبايل».