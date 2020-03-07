شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى غمرة والمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية.

وشهد كوبرى غمرة سيولة مرورية بالاتجاهين، مع تواجد لرجال المرور لسحب أي كثافات متوقعة، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز سيولة مرورية في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

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وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.