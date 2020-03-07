شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير تطلق مبادرة لفك كرب 1000 غارمة خلال شهر مارس بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مؤسسة مصر الخير مبادرة لفك كرب 1000 غارمة خلال شهر مارس الجارى وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد المرأة وعيد الأم بهدف لم شمل الأسرة وعودة ألف أم مصرية لأسرتها كى تحتفل مع ابنائها .

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، فى بيان اليوم، إن فئة الغارمين على رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها فى عام 2007، قضية الغارمين على رأس أولوياتها وأطلقت فى فبراير 2010 برنامج مستقل لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة وأن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين، فى مصر، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن، لافتا إلى أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير حرص خلال شهر مارس الحالى على القيام بمبادرة لفك كرب 1000 أم غارمة، مع العمل لتوفير مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على إيجاد مصدر رزق دائم، وتمكينهم اقتصاديا، فى إطار احتفالات بعيد الأم، والاحتفال بأعياد المرأة المصرية.

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وأضافت " عوض " أن الأم هى اهم ما فى الحياة فهى قيمة كبيرة جدا، وهى أساس لكل أسرة وكل أم همها تربية وتعليم أبناءها أفضل وأحسن تربية، وانقاذهم من أى خطر ولذلك تحرص المؤسسة على تقديم كل العون للأم الغارمة التى تمثل رمزا للعطاء والتضحية، لافتا إلى أن هناك الآلاف من السيدات المصريات تستحق أن تكون على منصات التكريم، لكفاحها وعطاءها المتواصل لأسرتها مشيرة إلى أن برنامج الغارمين لا يكتفى بفك كرب الغارمة وسدد دينها ولكن يمتد عونه لها فى توفير مصدر رزق دائم لها وتوفير فرص عمل فى المصانع التى أقامتها المؤسسة فى عدة محافظات .

وأشارت سهير عوض إلى أن مؤسسة مصر الخير قامت بوضع خطة للتمكين الشامل والتواصل مع مختلف الجهات ومؤسسات الدولة وكذلك الشركات والقطاع الخاص لتوفير احتياجات الغارمين لاستكمال مشروع التنمية الشاملة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأسر الاكثر احتياجا داخل المجتمع ، وبالفعل بدأ برنامج الغارمين بالمؤسسة فى إنشاء سلسلة مصانع صغيرة للسجاد، والمنسوجات اليدوية بدأت بخمس مصانع فى قرية ابيس بمحافظة الإسكندرية وأطفيح فى محافظة الجيزة، وشمال سيناء .بهدف إعادة صياغة حياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية لأولادهم ودعمهم فى مراحل التعليم لِسَد فجوة الاحتياج والعوز وتوفير حياة كريمة لهم.