شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: وقف حركة الطيران للكويت لمدة أسبوع كإجراء احترازى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة إلي الكويت، لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الشركة في بيان رسمي، اليوم السبت، إنه بناء علي القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، حيث تعتذر الشركة الوطنية مصرللطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر.

ودعت مصر للطيران من عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم لزيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.

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وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم السبت ، حركة الطيران الي الكويت ، وذلك بناء علي طلب السلطات الكويتية بوقف الرحلات لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد ، والذي طلبته السلطات الكويتية من 7 دول متقدمة ضمنها مصر .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي تلقت السلطات طلبا من الكويت بوقف إقلاع الرحلات لمدة أسبوع ، وتم إبلاغ شركات الطيران التي تنظم رحلات الي الكويت لإبلاغ ركابهم بوقف الحجز وإقلاع الرحلات ، وتم تعميم المنشور بمباني الركاب بالمطار ، حيث تقلع من المطار 5 رحلات يوميا الي الكويت تابعة لشركات "مصر للطيران والكويتية والجزيرة والنيل للطيران" .

وقرر مجلس الوزراء الكویتي في اجتماعه الاستثنائي مساء أمس الجمعة وقف حركة الطيران مع سبع دول لمدة أسبوع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة المتخذة لحمایة المواطنین والمقیمین من انتشار وتفشي عدوى فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).