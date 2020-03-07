شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الصحة: تحليل PCR متوفر بالمعامل المركزية ويحدد وجود فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365 " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الصحة أن تحليل PCR متوفر بالمعامل المركزية ويحدد وجود فيروس كورونا.

حيث قالت وزارة الصحة والسكان، إن التحليل يحدد وجود الفيروسات وكميتها فى الدم بشكل قاطع مؤكدة أن إجراءه يتم فى وقت سريع ونتائجه تظهر خلال من 3 إلي 4 أيام على أقصى تقدير وتابعت : يتم سحب العينة وتحليلها بالمعامل المركزية .

إيران تلغى صلاة الجماعة فى كافة مساجدها بسبب كورونا





ألغت إيران صلوات الجماعة فى جميع مساجدها لحين إشعار آخر، وبحسب بيان هيئة شئون المساجد فى البلاد فإنه نظرا لسرعة تفشي فيروس كورونا المستجد فى البلاد فسيتم إلغاء صلوات الجماعة، وفقا لوكالة أنباء فارس.

وبلغت أعداد الوفيات فى إيران، حتى أمس الجمعة 124 شخصا، وبلغت الإصابات 4747 والمتعافيين 913، وفقا لوزارة الصحة الإيرانية، بينما تقول المعارضة فى الخارج أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير.

بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى الأكثر تميزاً بمدينة العبور الجديدة 15 مارس

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 15/3/2020، وحتى يوم الثلاثاء 5/5/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1 – 2 – 6)، بمنطقة 2600 فدان، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، وقطع أراضى مشروع "بيت الوطن" (zone B)، موضحاً أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

العصار يستقبل وفد شركتى بوش الألمانية وبوش ريكسروث ويشهد توقيع مذكرة تعاون





استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وفدى شركتى "بوش" الالمانية و"بوش ريكسروث" برئاسة/ Tillmann Olsen الرئيس الإقليمي لبوش ريكسروث أفريقيا، لبحث التعاون فى مجال إنتاج البطاريات الجافة بمختلف أنواعها وبطاريات السيارات الكهربائية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

CNN: فيروس كورونا يصيب أكثر من 100 ألف شخص ويتسبب فى وفاة 3400 حول العالم

كشف موقع (CNN)الإخباري، إن فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء العالم، منذ اكتشاف الحالات الأولى في وسط الصين في ديسمبر، وأصاب أكثر من 101000 شخص في العالم.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن الفيروس، الذي يسبب مرضًا يعرف باسم Covid-19، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من خلال "انتقال الرزاز"، حيث ينتقل الفيروس بسبب العطس أو السعال، كذلك عن طريق الاتصال المباشر.

مأساة جديدة على متن سفينة سياحية.. إصابة 21 شخصا بكورونا قبالة سان فرانسيسكو





قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس إن ما يقرب من نصف الأشخاص البالغ عددهم 46 شخصا الذين تم اختبار إصابتهم بفيروس كورونا على متن سفينة جراند برنسيس السياحية التى ترسو قبالة سان فرانسيسكو، جاءت نتائجهم إيجابية، وما زال مصير أكثر من 3500 راكب وطاقم مكون من أكثر من 50 دولة غير واضح، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال بينس إنه تم تسجيل 21 نتيجة إيجابية - 19 من أفراد الطاقم واثنين من الركاب - وأن "أولئك الذين يحتاجون إلى الحجر الصحى سيتم عزلهم، أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية سوف يتلقونها، وحث الأمريكيين المسنين على التفكير بعناية فى القيام برحلات بحرية فى المستقبل خلال الأزمة

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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الأحد ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة .

التعليم تناقش مقترح جدول امتحانات الثانوية مع اتحاد الطلاب الأسبوع الجارى





كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستناقش مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة الذى تم إعلانه خلال الفترة الماضية مع أعضاء اتحاد المكتب التنفيذى لطلاب مدارس مصر، خلال الأسبوع الجارى، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ولكن قد يتم لقاء الاتحاد غدا الأحد أو منتصف الأسبوع الجارى.

وأضافت المصادر، أن الهدف من اللقاء هو التعرف على مقترحات وآراء الطلاب حول ترتيب المواد الدراسية داخل الجدول ومطالبهم.

وزير الطيران يتابع إجراءات الفحص الطبى على الركاب بمطار القاهرة.. صور

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولى للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبى للركاب القادمين إلى البلاد، وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كل مؤسسات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 3073 وفاة و80813 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أنها تلقت تقارير عن 28 وفاة و 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3073 وفاة و80813 إصابة حتى نهاية أمس.

الصحة الإماراتية تعلن شفاء أول عائلة كاملة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية فى مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية، وتبلغ إحداهما من العمر 38 عاما والثانية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس فى الدولة ليصبح إجمالى الحالات المتعافية 7 حالات.

الكهرباء: 15% خصم لقرى وفنادق شرم الشيخ فى حالة سداد المديونيات

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتأخرات من فواتير استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليارًا و600 مليون جنيه.