شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحليل PCR متوفر بالمعامل المركزية ويحدد وجود فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن تحليل الـ PCR الذى اشترطت دولة السعودية إجراءه لدخول الوافدين إلي المملكة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمة متوفر فى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التحليل يحدد وجود الفيروسات وكميتها فى الدم بشكل قاطع مؤكدة أن إجراءه يتم فى وقت سريع ونتائجه تظهر خلال من 3 إلي 4 أيام على أقصى تقدير وتابعت : يتم سحب العينة وتحليلها بالمعامل المركزية .

وأضافت الوزارة أن تسعيرة اجراء التحليل زهيدة مقارنة بنظيرتها فى القطاع الخاص ويتميز جهاز المعامل المركزية بالدقة الكبيرة فى النتائج وسرعتها .

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وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:

أولاً: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية : مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت 12 رجب 1441هجرية الموافق 7 مارس 2020 ميلادية.