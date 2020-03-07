لتعميق التصنيع المحلي.. "العصار" يستقبل وفد شركتي "بوش" الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وفدي شركتي "بوش" الالمانية و"بوش ريكسروث" برئاسة Tillmann Olsen الرئيس الإقليمي لبوش ريكسروث أفريقيا لبحث التعاون في مجال إنتاج البطاريات الجافة بمختلف أنواعها وبطاريات السيارات الكهربائية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان، يأتي هذا اللقاء في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأشار "العصار"إلى الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة حيث تمتلك شركة "قها" خطا لإنتاج البطاريات الجافة بأنواعها المختلفة والبطاريات السائلة لتناسب بذلك جميع أنواع محركات السيارات، وخلال اللقاء تم التأكيد على ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية التي تسهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير، وتم الإشارة إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة لشركة "بوش" الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

من جانبه قدم Tillmann Olsen الرئيس الإقليمي لبوش ريكسروث عرضا تقديميا عن شركة "بوش" العالمية، وأفاد بأن شركته تعد أحد أكبر الشركات الصناعية في أوروبا، وتعمل في العديد من المجالات منها ( الحلول الهندسية المرنة - تكنولوجيا التصنيع - الطاقة وتكنولوجيا البناء - البضائع - المعدات الهيدروليكية - التحكم - الإنسان الآلى - مكونات السيارات الكهربائية)، لافتا إلى أن الشركة لديها توقع بزيادة المطالب على مكونات السيارات الكهربائية خاصة البطاريات.

Advertisements

وأضاف أن الشركة تعمل بنظام Engineering Overall Project Management"، والذي يتم الاعتماد عليه لتحقيق المرونة في خطوط الإنتاج ليقوم الخط الواحد بإنتاج منتجات مختلفة، كما تم عرض نموذج لمصنع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وأثنى الرئيس الإقليمي لبوش ريكسروث أفريقيا على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات الألمانية والتزامها الدقة، وهو الأمر الذي يشجع إلى عقد المزيد من الشراكات مع شركات الإنتاج الحربي، مؤكدا أن شركته مهتمة بتوسيع مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ ومن طفرة صناعية واقتصادية كبيرة أثمرت عن عدد من الإنجازات في تنفيذ المشروعات القومية في العديد من المجالات التنموية.

ومن جانبه، صرح تامر مجدي المدير العام لشركة "بوش" مصر بأنه يثق تماما بقدرات وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي وأنه دائم الاستعداد للتعاون المثمر والبناء مع الجهات والمؤسسات الوطنية في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع شركة "قها للصناعات الكيماوية" في إنتاج كافة البطاريات الجافة وكذلك بطاريات السيارات الكهربائية ، وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى التصدير للدول العربية والإفريقية.

وفي نهاية اللقاء شهد "العصار" مراسم توقيع مذكرة الحفاظ على سرية المعلومات بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربى " وشركتي "بوش" الألمانية و"بوش ريكسروث"، وبمقتضى هذا التوقيع يزور وفد فني من شركة بوش مقر شركة "قها للصناعات الكيماوية" للتعرف على إمكانيات الشركة فى مجال إنتاج البطاريات لتحديد نقاط التعاون.​