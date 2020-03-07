بأرقام العمارات.. بدء تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بقطاع (ج) في أكتوبر الجديدة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز أكتوبر الجديدة، بدء تسليم عمارات شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان، حيث بلغ عدد العمارات الجاهزة للتسليم 36 عمارة، بواقع 720 وحدة سكنية كاملة التشطيبات.

وتضم منطقة الـ800 فدان حوالي 42048 وحدة إسكان اجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 37968 وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات.

وينشر "الخليج 365" أرقام العمارات، وأسماء الشركات والتي جاءت على النحو التالي:

1- شركة رفعت أرقام عمارات، 139 وحتى 142، و184- 196- 197- 202- 204- 205 -207- 208 -209- 211.

2- شركة مكة، أرقام عمارات (275- 276 - 277- 271- 282)

3- شركة طيبة أرقام عمارات (69- 72- 119- 122- 123- 124- 125- 85- 87- 88- 89- 91- 92)

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4- شركة أبناء سوهاج، عمارة رقم 118.

5- شركة برنت عمارة رقم 144.

ويمكن التعرف على المستندات والأماكن التي يتم من خلالها التقديم على عداد المياء والكهرباء، وإنهاء إجراءات الاستلام من هنا

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