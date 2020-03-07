مصر للطيران توقف رحلات الكويت وتطالب الركاب بتعديل الحجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قررت الشركة الوطنية مصر للطيران إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت، اعتبارا من اليوم ٧ مارس ولحين إشعار آخر، بسبب القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع.
طالبت مصر للطيران الراكب في بيان رسمي بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني
www.egyptair.com، أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية الكول سنتر على رقم ١٧١٧ من أى موبايل.
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