وزيرة البيئة تقود حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ترافقها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات من الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، وتُقام تحت رعاية وزارة البيئة بالتعاون مع مبادرة very nile والمجلس القومي للمرأة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وبحضور الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالبنوك والقطاع الخاص ومجموعات من الشباب.

أكدت ياسمين فؤاد، أن تنفيذ هذه الحملة اليوم يأتي احتفالًا بأكثر من حدث ومنها نجاح حملة "very nile" بعد أكثر من عام على بدايتها برعاية ودعم وزارة البيئة، وتم إطلاقها من نفس المكان بمشاركة مجموعة من الشباب تضاعف عددهم على مدار العام ليصلوا إلى 3500.

وتابعت الوزيرة: "جمعنا منذ عام 8 أطنان مخلفات وصلت إلى 35 طنًا حتى الآن.. وتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي أصبح حدثًا عالميًا بعد تنظيم مصر للمرة الأولى للمنتدى الاقتصادي للمرأة"، مؤكدة أن المرأة هي المحرك الرئيسي للتنمية وخاصة في مجال البيئة، حيث تتعاون وزارة البيئة مع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ حملة طرق الأبواب لتدريب السيدات على إعادة تدوير المخلفات وصون الموارد الطبيعية.

وشددت وزيرة البيئة، على أن نجاح العمل البيئي في مصر يتطلب توعية بيئية ومشاركة فعلية، وتعد مبادرة "very nile" نموذجًا حقيقيًا لذلك بدأت بمجموعة من الشباب وتضاعفت المشاركة بها من خلال القطاع الخاص البنوك والجامعات وفريق الكشافة، ليتحول الحلم والتحدي إلى حقيقة، وتكون دعوة لكل شاب وفتاة لاتخاذ خطوات إيجابية يمكن أن تبدأ بمبادرات بسيطة تتحول إلى مشروعات بيئية كبيرة.

Advertisements

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث مع مجموعات من الشباب والشابات، مشيدة بجهود وزيرة البيئة في دعم ملف البيئة الذي يعد ملفًا حيويًا لمصر وتمكين المرأة في العمل البيئي من خلال العمل المشترك بين الوزارة والمجلس لتدريب السيدات على دعم البيئة في المحافظات.

وتمنت مايا مرسي، تزايد المشاركة خلال الأعوام القادمة وأن يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة حملات تنظيف للنيل على مستوى المحافظات المطلة عليه في آن واحد.

كما عبرت هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة، عن سعادتها بالمشاركة مع مجموعات الشباب والشابات في تنظيف النيل العظيم، بما يبعث رسالة واضحة عن التساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مؤكدة أنهم قادة اليوم والمستقبل.

وتم خلال الحملة تكريم عدد من السيدات الرائدات في مجال العمل المجتمعي والبيئي، ومنهم هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة، وتتميز حملة اليوم بأنها لا تهدف فقط لجمع المخلفات من النيل ولكن تتضمن أيضًا توعية للمشاركين بكيفية التعامل مع المخلفات وتصينفها والتخلص السليم منها.