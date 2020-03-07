براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفي بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، ملتقى التوظيف السنوي الذي ينظمه المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، ويوفر 3500 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 2000 جنيه، والأقصى 5 آلاف جنيه، ووفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة.

وأكد الوزير، أن القيادة السياسية، تعطي للشباب كل التمكين، الأمر الذي جعل وزارة القوى العاملة توجه كامل نظرها، وكل اهتمامها لمصلحة الشباب، كى يتواجد فى أماكن العمل، ويسهم فى عملية البناء، مشدداً على أن الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.

وقال إن الملتقى يقام في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور سامح حبيب، وعميد المعهد الدكتورة سوزان أبو العينين ولفيف المدعوين من نواب البرلمان والشخصيات التنفيذية بالمحافظة، بمشاركه أكتر من 30 شركة ومؤسسة توظيفية من كبرى شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات الإدارية، فضلا عن حضور أكثر من 4 آلاف خريج لوجود فرص تدريبية لهم فى الملتقي في مختلف المجالات.

وتفقد الوزير، جميع الشركات المتواجدة بالملتقى للاطمئنان على مستوى الأجور التى تضمن "حياة كريمة لائقة" للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر كافة الضمانات التأمينية لهم من تأمين صحي واجتماعي، ومعرفة كافة حقوقهم التى كفلها لهم القانون.

وأكد أن هذه الملتقيات، تأتي كي تسهم في نقل الشباب المصري نقلة نوعية في حياته، من خلال إكسابه الخبرات العملية اللازمة لاقتحام سوق العمل، وخوض غماره، كي يصل إلى ما يطمح إليه، ويحلم به.

Advertisements

وأضاف سعفان، أن الوزارة تضع نصب أعينها توفير فرص عمل للشباب المصري بصورة جادة، من خلال هذه الملتقيات الفاعلة، لخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل، والشباب الباحث عن وظيفة.

وأعطى الوزير تكليفات فورية لرئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة محمد عبد الرحمن، ضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي، ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب ومتابعة من لم يعين لتوفير فرص عمل أخرى لائقة، فضلًا عن فرص التدريب .

وشدد الوزير، أن القوى العاملة على أتم استعداد للتعاون الجاد مع منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للمجتمع، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم من خلال مديريات القوى العاملة، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.

كما شدد على أهمية معرفة الوظائف التي تحتاجها الشركات والتي لم يتقدم لها أحد، لمعرفتها على وجه الدقة والتحديد، لتدريب الشباب عليها، تحقيقًا للتوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل، وقدرات الشباب المتوفرة لديهم، بخلق رابطة قوية بين التدريب والتشغيل، بما بينهما من ديناميكية يحتاجها سوق العمل.

وتابع قائلا: إن هذا الملتقى يأتي للسنة الثانية بارتكازه الأساسي على فكرة التدريب، كركيزة أساسية للتشغيل، كي تتكون رابطة قوية بينهما، تؤدي لصقل مهارات الشاب، في أثناء فترة دراسته، فتكون بمثابة النواة الأولى للانطلاق الجاد نحو سوق العمل بعد تخرجه، بما اكتسبه من خبرات علمية في أثناء دراسته وعملية من خلال تدريبه.​