بناءً على طلبهم.. مطار القاهرة: وقف السفر إلى الكويت لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، حركة الطيران إلى الكويت، وذلك بناءً على طلب السلطات الكويتية بوقف الرحلات لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شمل الطلب 7 دول متقدمة من بينها مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، تلقت السلطات طلبًا من الكويت بوقف إقلاع الرحلات لمدة أسبوع، وتم إبلاغ شركات الطيران التي تنظم رحلات إلى الكويت لإبلاغ ركابهم بوقف الحجز وإقلاع الرحلات، وتم تعميم المنشور بمباني الركاب بالمطار، حيث تقلع من المطار 5 رحلات يوميًا إلى الكويت تابعة لشركات "مصر للطيران والكويتية والجزيرة والنيل للطيران".

وأبلغت شركات الطيران ركابها ببدء تنفيذ القرار اليوم السبت ولمدة 7 أيام مقبلة، ووضعت إعلانات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وداخل مكاتبها بالمطار، وذلك لإبلاغ الركاب بتعديل مواعيد الحجز بالإضافة إلى إحضار الشهادات الطبية المطلوبة لدخول الكويت، وتتلخص في شهادة PCR معتمدة من المعامل الطبية التابعة لوزارة الصحة.

كان مجلس الوزراء الكویتي قرر في اجتماعه الاستثنائي أمس الجمعة، وقف حركة الطیران مع 7 دول لمدة أسبوع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة المتخذة لحمایة المواطنین والمقیمین من انتشار وتفشي عدوى فیروس كورونا المستجد (كوفید 19) وهي (بنجلاديش- الفلبین- الھند- سریلانكا- سوریا- لبنان- مصر) لمدة أسبوع.