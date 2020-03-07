"نجدة القاهرة" تساعد مُسنة في صرف معاشها وإعادتها لمسكنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت نجدة القاهرة، لبلاغ سيدة مسنة لمساعدتها في صرف المعاش، وإعادتها مرة أخرى إلى منزلها، وتم نقلها بسيارة خاصة للشرطة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات مُسنة –مقيمة في مدينة نصر) تطلب المساعدة في صرف المعاش الخاص بها من أحد مكاتب البريد بالقاهرة، نظراً لعدم قدرتها الحركة .

توجهت قوة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم نقلها الى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.

لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية.