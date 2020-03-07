في حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية.. ضبط 800 كيلو بانجو و34 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، بحملة أمنية مكبرة استهدفت عدد من العناصر إجرامية شديدة الخطورة بدائرتي مركزي شرطة (أبوصوير– الإسماعيلية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وعلانية ترويجها على عملائهم بنطاق واسع بمحافظة الإسماعيلية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 800 كيلو جرام من مخدر البانجو، وقرابة 34 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بقصد الإتجار.

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تم استهداف (اثنين من العناصر الإجرامية)، وضبط أحدهما وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 33,200 كيلو جرام – كمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام – عدد 3 سلاح أبيض "كتر" – أدوات تصنيع وكبس مخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإعادة تدوير مخدر الحشيش بالاشتراك مع المتهم الهارب (جارى ضبطه).

كما تم استهداف ( ثلاثة من العناصر الإجرامية) وضبط إثنين منهم وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 750 كيلو جرام – كمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام - كمية من مسحوق مخدر الحشيش وزنت 250 جرام - مبلغ مالي– 3 هاتف محمول ) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب (جارى ضبطه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.