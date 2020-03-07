سقوط عصابة خطف حقائب رواد البنوك بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في خطف حقائب رواد البنوك بمنطقة النزهة.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من "خ. م"، 50 سنة، موظف بالشركة المصریة للتقنیات الكیماویة، وقرر بأنه أثناء توجهه لبنك CIB الكائن بدائرة القسم، وبحوزته حقیبة یده بداخلها مبلغ مالي 55 ألف جنیه، فوجئ بدراجة بخاریة بدون لوحات معدنیة "تروسیكل" یستقلها 3 أشخاص "غیر معلومين لدیه" قاموا بخطف حقیبة یده وبداخلها المبلغ المالي المشار إلیه وحال مطاردة المتهمين بمعرفة المُبلغ والأهالي قاموا بترك التروسیكل بمحل البلاغ، ولاذوا بالفرار تم التحفظ على الدراجة البخاریة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحریات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة وفحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من م س، 25 سنة، عاطل ومقیم مركز قلیوب / قلیوبیة والسابق اتهامه في قضیتین آخرهما 4371 لسنة 2014م مدینة نصر أول " سرقة، "م، س"، 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضیة رقم 14129 لسنة 2015م النزهة "سرقة"، و"س. م"، 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضیة رقم 16936 لسنة 2016م مركز قلیوب / قلیوبیة "ضرب"، عقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاع الأمن العام وأمن القلیوبیة.

تم استهدافهم بمأموریة وتمكن الرواد حامد عادل ورامي رجائي وأحمد متولي وماجد محسن ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبمواجهتهم بالتحریات وما جاء بأقوال المبلغ اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخاریة "تروسیكل" المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك المتهم الأول" وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 35 ألف جنیه بمسكنهم من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولي علیه على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجني علیه تعرف على المتھمین واتهمهم بالسرقة، وبتطویر مناقشتهم للربط بینهم وبین القضایا المجهولة أقروا بتكوینهم تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطھ الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنین بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخاریة المضبوطة.

واعترفوا بارتكابهم 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب وإنفاقهم المبالغ المالیة المستولى علیها على متطلباتهم الشخصیة وقیامهم ببیع الاسوره الذهب، والهاتف المحمول المستولي علیهما لأشخاص لا یمكنهم الإرشاد عنهم وباستدعاء المجني علیهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.