ضبط المتهمين بسرقة سيارة تابعة لكنيسة مار جرجس بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة سيارة تابعة لكنيسة مار جرجس، بمنطقة النزهة.

تلقى المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث النزھة، من "م. ب"، 54 سنة، المدیر المسئول لكنیسة ماري جرجس ھلیوبولیس باكتشافه سرقة السیارة التابعة للكنیسة عمله "میني باص"، حال توقفھا أمام باب الكنیسة الجانبي، ولم یتھم أو یشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، والاستعانة بالتقنیات الحدیثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "م. ص"، 40 سنة، سائق، و"م. ص"، 40 سنة، سائق، و"س. ح"، 58 سنة، سائق، و"م. ح"، 60 سنة، عاطل.

وعقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجیزة، تم استھدافھم بمأموریة بمعرفة الرواد مصطفى الشعبيني، وأحمد حيدر، ومحمد يحيى، وأحمد السرساوي، ضباط مباحث القسم، أسفرت عن ضبطھم.

وبمواجهتهم أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالتحریات أیدوھا، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصیل الأسلاك"، تم بإرشادھم ضبط السیارة المستولي علیھا لدى عمیلھم "سیئ النیة" "م. أ"، 35 سنة، صاحب ورشة حدادة، باستدعاء المجني علیه تعرف على السیارة واتھمھم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.