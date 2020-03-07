ضبط المتهمين بسرقة طالب بالإكراه بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهمين بسرقة طالب بالإكراه بمنطقة الزيتون.

أثناء مرور المقدم محمد الأتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزیتون، والنقيب أحمد صبرى، معاون المباحث، بشارع دار السلام دائرة القسم تلاحظ لهم وجود تجمع من الأھالي، وباستبیان الأمر تمكن بمعاونة الأھالي من ضبط كلا من "م ع"، 28 سنة، عاطل، و"ح ا"، 24 سنة، عاطل، حال استقلالھما دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة، قیادة الأول".

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وبحوزتھما فرد خرطوش عیار 12 مم، طلقتين من ذات العیار عقب شروعھما في سرقة ھاتف محمول من "ك م ا" 16 سنة طالب كرھًا عنه، تحت تھدید السلاح الناري المضبوط بحوزتھما.

وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفا بارتكاب الواقعة وبسؤال المجني عليه اتھمھما بالشروع في سرقته بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء مازن عبد الشافي، مساعد فرقة الزيتون، إلى النيابة العامة.