سقوط مروجي المخدرات في قبضة مباحث التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات بمنطقة التبين.

أثناء مرور المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبین، بدائرة القسم تمكن من ضبط كل من "س. إ"، 22 سنة، و "م. م"، 23 سنة، عاطل حال استقلالهما دراجة بخارية رقم (ع وف 4127) ماركة هوجان سوداء اللون "ملك وقیادة الثاني".

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وعثر بحوزتهما على كمیة من الحشیش المخدر وزنت 100 جرام، مبلغ مالي 150 جنيها، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحیازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهیل الاتصال بعملائهما والدراجة لتسهیل تنقلاتهما.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.