شرطة المسطحات تشن حملات مكبرة لضبط المخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، برئاسة اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مدير المباحث، بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج في مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجن، حيث تم ضبط عدد 26 (شركة – مصنع – محل – مخزن – متجر – سيارة) "مخالفة وبدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات وزنت (3162,8 طن) عبارة عن (2295 طن أعلاف – 79,75 طن أسمدة – 228 طن مواد خام لتصنيع الأعلاف – 350,3 طن و2268 لتر "مبيدات" – 107,5 طن مواد بترولية– 101,75 طن زيوت طعام – 500 كيلو جرام مواد غذائية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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