في 24 ساعة.. ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و30 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 8404 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2355 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و421 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، 8 دراجات نارية مخالفة، و99 مخالفة "موقف عشوائي"، و130 مخالفة شروط الترخيص، و30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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