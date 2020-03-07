مصر | اليوم.. نظر طعن إدراج "أباظة" ضمن مرشحي انتخابات اتحاد الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر طعن إدراج "أباظة" ضمن مرشحي انتخابات اتحاد الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، جلسة خاصة اليوم السبت، لنظر الطعن المقام من علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد الكتاب، على الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول أوراق ترشح الأمير أباظة، عضو اتحاد كتاب مصر، بانتخابات التجديد النصفي.

وحضر الجلسة، علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد الكتاب.

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وكان المحامي محمد حامد سالم، وكيل الكاتب الصحفي، حصل على حكم قضائي الدعوى رقم 29897 لسنة 74، بإدراج اسم الكاتب الأمير أباظة، ضمن قائمة المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، لاستيفائه الشرائط القانونية للترشح.

وكان الكاتب الصحفي الأمير أباظة، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن رفض اتحاد كتاب مصر، قبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي، لأسباب تتعلق بسداد الاشتراك السنوي بالاتحاد.

واستند الأمير أباظة في دفاعه على إيصال استلام النقدية والذي شابه شبهة التزوير في مستندات رسمية بتغيير تاريخ سداد الاشتراك من يوم 18 فبراير وجعله بتاريخ 19 فبراير حتى لا يستطيع دخول السباق الانتخابي.