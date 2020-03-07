مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 2 قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع- مبيدات حشرية زراعية – هواتف محمولة).. بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى قرابة 113 ألف جنيه.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 29 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين ).

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في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 921 مخالفة مرورية متنوعة. في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 308 أحكام قضائية متنوعة. في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 5 قضايا متنوعة.