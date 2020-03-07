مصر | ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير المحررات والمستندات المرورية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمرور بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أربعة أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة– مقيمين بدائرتى قسمي شرطة المطرية والأميرية بالقاهرة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير المحررات والمستندات المرورية باستخدام أدوات وأختام مصطنعة على غرار الأصلية منسوبة إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على المواطنين راغبي إستخدامها مقابل مبالغ مالية يتقاسمها أفراد التشكيل فيما بينهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (خاتم شعار الجمهورية خاص بإحدى الجهات الحكومية، عدد 4 تصاريح قيادة مؤقتة درجة ثانية باسم أشخاص "مزورة"، إيصال سحب ممهور بخاتم شعار الجمهورية مزور، رخصة قيادة خاصة "مزورة"، شهادتين محو أمية ممهورتان بخاتم شعار الجمهورية "مزورين"، مذكرة فقد "مزورة"، نموذج اختبار شفوى خال من البيانات "مزور"، عدد 2 مستخرج سجل تجارى ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورين"، ومبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقرروا قيامهم بتزوير واصطناع المحررات الرسمية المرورية بقصد ترويجها على المواطنين والحصول على مبالغ مالية مقابل بيعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.