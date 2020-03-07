مصر | ضبط عصابة سرقة "التكاتك" في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة سرقة "التكاتك" في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك".

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أربعة أشخاص عاطلين، نقاش، سائق – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب عدد 4 جرائم سرقة مركبات "توك توك" بدائرة المركز "بذات الأسلوب" وتم بإرشادهم ضبط جميع مركبات "التوك توك" المستولى عليها في تلك الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.