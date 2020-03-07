مصر | كشف غموض سرقة سيارة تابعة لكنيسة ماري جرجس بالنزهة

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تمكنت مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من كشف غموض سيارة تابعة لكنيسة ماري جرجس هليوبوليس بالنزهة وتحديد مرتكبيها.

وألقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود بلاغ لسم شرطة النزهة من م ب، 54 سنة، المدیر المسئول لكنیسة ماري جرجس هلیوبولیس باكتشافه سرقة السیارة التابعة للكنیسة عمله "میني باص" رقم م ل د 547 ماركة نیسان بیضاء× أزرق اللون مودیل 1985م حال توقفها أمام باب الكنیسة الجانبي، ولم یتهم أو یشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكیل فریق بحث لكشف غموض الواقعة، ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنیات الحدیثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "م ص" 40 سنة، سائق والسابق اتهامه في القضیة رقم 20191 لسنة 2017م المعادي "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 33278 لسنة 2007م الوراق جیزة "تبدید" والمقضي فیها بالحبس سنة، م ص، 40 سنة.

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كما توصل إلى أن وراء الواقعة، سائق والسابق اتهامه في 3 قضایا "سرقة وسائل نقل، سرقة مسكن" آخرهم 10234 لسنة 2017م البساتین" سرقة وسائل نقل والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 25076 لسنة 2013م الهرم جیزة "سرقة" والمقضي فیها بالسجن 3 سنوات.

وتم ضبط "س ح"، 58 سنة، سائق والسابق اتهامه في القضیة رقم 10878 لسنة 2000م الموسكي "سرقة متنوعة" والمطلوب التنفیذ علیه في عدد 2 حكم حبس جزئي "إیصال أمانة، تبدید" بإجمالي حبس 4 سنوات، "م ح"، 60 سنة، عاطل والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 7592 لسنة 2002م الوراق جیزة "إصابة خطأ" والمقضي فیها بالحبس سنة.

وعقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجیزة تم استهدافهم بمأموریة أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحریات أیدوھا، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصیل الأسلاك" تم بإرشادهم ضبط السیارة المستولي علیها لدى عمیلهم "سیء النیة"، "م أ"، 35 سنة، صاحب ورشة حدادة.

وباستدعاء المجني علیه تعرف على السیارة واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.