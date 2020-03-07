مصر | تحرير 8404 مخالفات مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (8404) مخالفات مرورية متنوعة، من بينها (2355) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (421) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (8) دراجات نارية مخالفة.

وكما ضُبط (99) مخالفة "موقف عشوائى"، (130) مخالفة شروط الترخيص، (30) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.