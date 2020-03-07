مصر | نجدة القاهرة تساعد مُسنة في صرف معاشها وإعادتها لمسكنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجدة القاهرة تساعد مُسنة في صرف معاشها وإعادتها لمسكنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت غرفة عمليات نجدة القاهرة في الاستجابة لالتماس سيدة مُسنة ومساعدتها لصرف معاشها وإعادتها لمسكنها.

وورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من إحدى السيدات "مُسنة" ومقيمة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لطلب المساعدة في صرف المعاش الخاص بها من أحد مكاتب البريد بالقاهرة، نظرًا لعدم قدرتها الحركة.

وتوجهت قوة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتم مساعدتها ونقلها إلى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنين وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.