مصر | 18 أبريل.. الحكم في دعوى تخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 أبريل.. الحكم في دعوى تخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلًا عن ملك الكاشف، لإلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا للحكم بجلسة 18 أبريل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ١٠٣٩٩ لسنة ٧٤ قضائية، كل من: وزير الداخلية، ورئيس قطاع السجون.

وأقيمت الدعوى ضد وزير الداخلية، لامتناعه عن إصدار قرار بإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.